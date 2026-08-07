Москва7 авг Вести.Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) испытывает большие трудности на фоне дефицита ракет для американского ЗРК Patriot. Об этом рассказал военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Военкор отметил, что российская армия наращивает удары по объектам военно-промышленного комплекса и военной логистики противника. Он оценил атаки как интенсивные, системные и постоянные.

На фоне серьезного дефицита противоракет для систем Patriot фактически в системе ПВО киевского режима образовались огромные дыры. Мы, конечно, должны ими пользоваться и пользоваться тем, что противник не в состоянии, например, сейчас перехватывать наши баллистические ракеты, это очень важно подчеркнул Поддубный

С 1 по 7 августа текущего года Вооруженные силы России осуществили два массированных и 12 групповых ударов, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники, сообщили в Минобороны России.