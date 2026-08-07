Москва7 авг Вести.Киевскому режиму будет сложно организовать перенос военных производств Украины под "зонтик НАТО" с точки зрения логистики. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России, член Генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Если предположить, что у киевского режима получится вынести все производство под зонтик НАТО в Польшу, в Германию, логистически это очень сложно сделать, потому что увеличивается плечо доставки очень серьезно. И каналов поставки на территорию Украины не так много. Мне кажется, что в этом смысле мы будем сосредоточены на уничтожении как раз линии логистики, потому что уже сейчас черноморский канал фактически является для Украины небезопасным, и наши удары серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима отметил Поддубный

Он подчеркнул, что на фоне интенсивных ударов российской армии по морских узлам Украины киевскому режиму остается использовать железнодорожные каналы и автомобильные дороги, однако это неэффективно и сложно.

Российские военные за прошедшую неделю поразили 34 морских судна, которые действовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ранее в Минобороны России.