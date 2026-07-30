Москва30 июл Вести.Российские войска системно поражают портовую инфраструктуру Одесской области, фактически перекрывая черноморский транзит для киевского режима. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

По словам военкора, противник уже несет серьезные убытки и недополучает вооружение и боеприпасы, которые ранее поступали морем.

Портовая инфраструктура под системным ударом наших вооруженных сил. Более того, сразу три порта Одесской области сегодня были атакованы. Отрубаем мы черноморский транзит для неприятеля, и неприятель это уже чувствует, причем чувствует хорошо. Начинаются там и подсчеты, и очень серьезные убытки несет киевский режим, и, конечно, недополучает определенные системы вооружения и боеприпасов, которые раньше противник получал по морю через Одессу. Это на самом деле важнейший элемент нашего системного огневого поражения, который, собственно говоря, противнику сильно осложняет жизнь и на переднем крае, и сильно осложняет жизнь в контексте попыток отражения наших массированных комбинированных ударов, а сейчас у противника совсем в этом смысле ничего не получается здесь