Москва7 авг Вести.ВС РФ серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима. Об этом сообщил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный.

Он отметил, что ВС РФ будут наращивать удары по чувствительным для Киева объектам.

Уже сейчас Черное море фактически является для Украины небезопасным, и наши удары серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима. Остается железнодорожная линия. Остаются автомобильные дороги, на которых противнику придется использовать грузовые автомобили - это неэффективно, это сложно пояснил Евгений Поддубный

ВС РФ 6 августа поразили три сухогруза восточнее Одессы и в порту Черноморск.