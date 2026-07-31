Москва31 июлВести.Вооруженные Силы России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины в Одессе и военным судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Цели были поражены с применением высокоточного оружием воздушного базирования и БПЛА.
На переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украиныговорится в заявлении
Кроме того, российская армия уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту "Одесса".
Накануне ВС РФ поразили четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ.