Москва30 июлВести.Российская армия в течение суток поразила четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ, информировали в МО РФ.
Там указали, что ВС РФ продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
В результате ударов... поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения, в том числе по одному в портах Одесса и Южный, а также два на переходе морем (южнее Одессы)говорится в сообщении Минобороны
Там добавили, что в ходе удара также поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области.