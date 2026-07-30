МО РФ: поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ

ВС РФ поразили четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ МО РФ: поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ

Москва30 июл Вести.Российская армия в течение суток поразила четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ, информировали в МО РФ.

Там указали, что ВС РФ продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В результате ударов... поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения, в том числе по одному в портах Одесса и Южный, а также два на переходе морем (южнее Одессы) говорится в сообщении Минобороны

Там добавили, что в ходе удара также поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области.