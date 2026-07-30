Минобороны: поражены три сухогруза, используемые в интересах ВСУ

ВС РФ нанесли удары по трем сухогрузам ВСУ в Одесской области Минобороны: поражены три сухогруза, используемые в интересах ВСУ

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы России поразили три сухогруза ВСУ, действующих в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были поражены с использованием высокоточного оружия большой дальности, а также с помощью БПЛА.

В Одесской области в порту "Южный" поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск" говорится в заявлении оборонного ведомства

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине.