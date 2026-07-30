Москва30 июлВести.Вооруженные силы России поразили три сухогруза ВСУ, действующих в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Цели были поражены с использованием высокоточного оружия большой дальности, а также с помощью БПЛА.
В Одесской области в порту "Южный" поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск"говорится в заявлении оборонного ведомства
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине.