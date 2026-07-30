Москва30 июлВести.Вооруженные силы (ВС) России в ночное время поразили три морских судна, которые перевозили вооружение и военное имущество украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что ночью ВС РФ атаковали военные цели на Украине с применением беспилотников и высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Были поражены объекты в двух украинских городах и пяти областях.
Также поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имуществоговорится в сообщении
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве, Полтаве и Кривом Роге были слышны взрывы. Воздушная тревога ночью действовала в девяти областях страны.