МО РФ: ночью были поражены три сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ

Армия России ночью поразила три сухогруза в порту Южный и возле Одессы МО РФ: ночью были поражены три сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ

Москва30 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) России в ночное время поразили три морских судна, которые перевозили вооружение и военное имущество украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ночью ВС РФ атаковали военные цели на Украине с применением беспилотников и высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Были поражены объекты в двух украинских городах и пяти областях.

Также поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество говорится в сообщении

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве, Полтаве и Кривом Роге были слышны взрывы. Воздушная тревога ночью действовала в девяти областях страны.