Москва29 июлВести.Вооруженные силы России поразили в украинском порту "Южный" два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска с применением высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
В порту Южный поражены два сухогруза, доставившие грузы военного назначенияговорится в сообщении
Кроме того, в порту "Одесса" удар нанесен по резервуару с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины. Также северо-западнее острова Змеиный поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинских войск в порт "Одесса".
Ранее стало известно, что армия России нанесла удары по двум сухогрузам ВСУ восточнее Одессы.