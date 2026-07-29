В порту "Южный" на Украине поражены два сухогруза Минобороны: ВС РФ поразили в порту "Южный" два судна, доставившие военные грузы

Москва29 июл Вести.Вооруженные силы России поразили в украинском порту "Южный" два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска с применением высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В порту Южный поражены два сухогруза, доставившие грузы военного назначения говорится в сообщении

Кроме того, в порту "Одесса" удар нанесен по резервуару с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины. Также северо-западнее острова Змеиный поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинских войск в порт "Одесса".

Ранее стало известно, что армия России нанесла удары по двум сухогрузам ВСУ восточнее Одессы.