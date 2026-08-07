Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза восточнее Одессы и в порту Черноморск

ВС РФ 6 августа поразили три сухогруза восточнее Одессы и в порту Черноморск Минобороны: ВС РФ поразили три сухогруза восточнее Одессы и в порту Черноморск

Москва7 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) России в четверг, 6 августа, поразили три сухогруза Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, также предоставив видео.

В материале ведомства сказано, что операторы ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам морской логистики Украины, использующейся в интересах ВСУ.

По сообщению Минобороны РФ, удары по сухогрузам были нанесены в указанный день в период с 17.00 до 20.30 по московскому времени беспилотниками "Герань-4 Сикер"; речь идет о сухогрузах, участвующих в транспортировке вооружения и имущества военного назначения.

Два из них были поражены в акватории Черного моря восточнее и юго-восточнее Одессы, а один – у причала в порту Черноморск Одесской области сказано в материале

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за неделю поразили 34 судна, действующих в интересах ВСУ.