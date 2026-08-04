В порту Николаева поражены три сухогруза, задействованные в интересах ВСУ

ВС РФ поразили три сухогруза в порту Николаева В порту Николаева поражены три сухогруза, задействованные в интересах ВСУ

Москва4 авг Вести.Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны.

Ведомство отмечает, что российские военные продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Так, высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены три сухогруза в порту Николаева.

Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз". Оно осуществляло доставку грузов военного назначения.

Ранее отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон заявил, что после блокирования Россией черноморских портов Украины у Киева не осталось путей для получения западных военных и других грузов.