Аналитик Уилкерсон: после блокировки портов Украина осталась без путей снабжени

Уилкерсон: блокада Россией черноморских портов лишает Украину путей снабжения Аналитик Уилкерсон: после блокировки портов Украина осталась без путей снабжени

Москва4 авг Вести.После блокирования Россией черноморских портов Украины у Киева не осталось путей для получения западных военных и других грузов, заявил отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в YouTube-канале.

Ключевым портом для снабжения Украины является Одесса. Блокирование одесского порта прерывает все линии снабжения для Украины, отметил Уилкерсон.

При этом соседние страны устали от конфликта, особенно Польша, что исключает возможность появления других сухопутных маршрутов, полагает эксперт.

Между тем киевский режим рушится значительно быстрее, чем предполагали многие аналитики. Об этом свидетельствуют решения главы киевского режима Владимира Зеленского уволить некоторых высокопоставленных военных и министра обороны в критическое для обороны Украины время, считает Уилкерсон.

Все эти события указывают на скорый крах Украины, что означает ее полное исчезновение как страны, призванной укрепить границы НАТО с Россией. Москва же, напротив, лишь усилила свои позиции, заключил Уилкерсон.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освобождение города Белицкое в ДНР нарушило пути снабжения ВСУ в регионе.