Профессор Миршаймер: удары по Одессе фактически отрезали город от Украины

В США заявили, что удары по Одессе фактически отрезали город от Украины Профессор Миршаймер: удары по Одессе фактически отрезали город от Украины

Москва29 июл Вести.Удары ВС РФ по Одессе фактически отрезали город от остальной части страны. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.

По его словам, портовая инфраструктура обеспечивала поставки пшеницы на экспорт и ввоз товаров на Украину.

Если посмотреть на российские удары по Одессе, они практически отрезали ее от остальной части страны сказал он

Россия полностью заблокировала Украину с моря, утверждает польская газета Myśl Polska. По данным издания, ВС РФ массированными ударами вывели из строя инфраструктуру Одесской области, а из-за угрозы новых ударов иностранные судовладельцы в массовом порядке не заходят в украинские порты.