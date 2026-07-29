Москва29 июл Вести.Вооруженным силам РФ необходимо усиливать удары по логистической инфраструктуре Украины, чтобы полностью изолировать ее от западных поставок. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что "отрезание" нужно проводить так же, как сейчас поступают с черноморскими портами Украины.

Единственное, что остается – это все-таки вот усиливать изоляцию Украины. Вот как Черное море мы отрезали. Сейчас надо отрезать от Румынии, потому что пошли грузы в Румынию, и из Румынии идут на Украину железные дороги, автомобильный транспорт. И Польшу надо отрезать. То есть вот на это надо направить все силы: железные дороги выводить из строя, отремонтировали – мы тут же по ним ударим. То есть логистику нужно перерезать так, чтобы оружие, которое приходит из-за рубежа, не доходило, либо доходило в незначительном количестве, что не влияет на ситуацию на фронте заявил Кнутов

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал удары ВС РФ по Одессе. По его мнению, они отрезали город от Украины.