Западные системы ПВО не справляются с массированными ударами по ВПК Украины Эксперт заявил о неспособности западной ПВО противостоять ракетным ударам ВС РФ

Москва17 июл Вести.Западные системы противовоздушной обороны, которые используют Вооруженные силы Украины, не способны эффективно отражать массированные ракетные удары ВС РФ по военной инфраструктуре. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ссылаясь на украинские источники, эксперт отметил, что количество ракет, используемых во время массированных ударов по военно-промышленному комплексу Украины, увеличилось с 10% до 30%.

Большое количество ракет ведет к тому, что украинские системы ПВО, а, по сути, это немецкое IRIS-T ближнего действия, NASAMS американо-норвежское средней дальности и американское Patriot, они не справляются с такими массированными атаками наших ракет отметил Кнутов

17 июля в Минобороны РФ сообщили о поражении в порту Одессы двух цехов по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая UJ-22 компании "Укрджет". По данным ведомства, российские войска ночью продолжили наносить групповые удары по объектам на Украине с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА.