Москва10 июнВести.Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивает все меньше целей, заявил представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью украинским СМИ.
Это происходит потому, что ВСУ испытывают нехватку ракет, отметил Игнат.
Процент сбития баллистики снизился в сравнении с месяцами, которые были до этого даже в зимний период. Потому что есть дефицит ракетприводят украинские СМИ слова Игната
Между тем Украина ведет переговоры с зарубежными партнерами о приобретении ракет для систем ПВО, срок эксплуатации которых близок к завершению.
По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев выяснил, что некоторые ракеты-перехватчики в ближайшее время должны выйти из эксплуатации.