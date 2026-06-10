Представитель ВВС Украины заявил, что украинская ПВО сбивает все меньше целей

Представитель ВВС Украины Игнат: украинская ПВО сбивает все меньше целей Представитель ВВС Украины заявил, что украинская ПВО сбивает все меньше целей

Москва10 июн Вести.Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивает все меньше целей, заявил представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью украинским СМИ.

Это происходит потому, что ВСУ испытывают нехватку ракет, отметил Игнат.

Процент сбития баллистики снизился в сравнении с месяцами, которые были до этого даже в зимний период. Потому что есть дефицит ракет приводят украинские СМИ слова Игната

Между тем Украина ведет переговоры с зарубежными партнерами о приобретении ракет для систем ПВО, срок эксплуатации которых близок к завершению.

По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев выяснил, что некоторые ракеты-перехватчики в ближайшее время должны выйти из эксплуатации.