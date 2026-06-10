Украина просит партнеров продать ракеты ПВО с истекающим сроком службы МИД Украины сообщил о переговорах по покупке просроченных ракет ПВО

Москва10 июн Вести.Украина ведет переговоры с зарубежными партнерами о приобретении ракет для систем противовоздушной обороны, срок эксплуатации которых близок к завершению. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, украинская сторона выяснила, что ряд ракет-перехватчиков в ближайшее время должны быть выведены из эксплуатации.

После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю, или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине заявил Тихий в ходе брифинга

Как отметил дипломат, обсуждение касается ракет для комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3, а также боеприпасов для других систем противовоздушной обороны.

Тихий добавил, что Украина ищет источники финансирования как для закупки ракет с истекающим сроком службы, так и для приобретения новых боеприпасов, поставки которых уже согласованы.

Ранее СМИ писали, что Украине не хватит ракет Patriot, даже если США передадут все запасы.