AD: Украина собиралась купить просроченные ракеты перед пожаром в лавре AD: Киев собирался приобрести просроченные ракеты перед пожаром в лавре

Москва16 июн Вести.В МИД Украины заявляли о намерении получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с истекающим сроком годности перед пожаром в Киево-Печерской лавре. На это обратило внимание итальянское издание L’antiDiplomatico.

Авторы публикации считают, что заявление приобрело особое значение на фоне произошедшего.

Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Сейчас эти слова звучат как зловещее предзнаменование говорится в публикации

Издание также указало, что на этот эпизод практически не обращали внимания, а в Киеве и Брюсселе предпочитают не возвращаться к данной теме.

Ранее Минобороны России сообщило, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве уточнили, что причиной попадания могло стать использование вооружения с истекшим сроком годности, поставленного Украине западными странами.