Минобороны РФ: Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot МО РФ: Киево-Печерская лавра была поражена ракетой Patriot ВСУ

Москва15 июн Вести.Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot ВСУ, вероятно, из-за использования вооружения с истекшим сроком годности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация об обстреле и пожаре в Киево-Печерской лавре.

По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot говорится в сообщении ведомства

Там подчеркнули, что причиной попадания ракеты в Лавру могло стать предоставленное странами Запада Киеву вооружения с истекшим сроком годности.