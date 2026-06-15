Москва15 июнВести.Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot ВСУ, вероятно, из-за использования вооружения с истекшим сроком годности. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Ранее в соцсетях появилась информация об обстреле и пожаре в Киево-Печерской лавре.
По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriotговорится в сообщении ведомства
Там подчеркнули, что причиной попадания ракеты в Лавру могло стать предоставленное странами Запада Киеву вооружения с истекшим сроком годности.