Москва15 июн Вести.Удар вооруженных сил Украины по Киево-Печерской лавре причинил боль всем православным христианам. Об этом ИС "Вести" заявил советник Патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Николай Балашов.

По мнению священнослужителя, одна из главных целей киевского режима – навсегда разделить Россию и Украину.

Киево-Печерская лавра – наша общая святыня, святыня всего мирового православия … С болью за этим следим … Сейчас братья, остающиеся верные своей обители … продолжают там жить, несмотря на нечеловеческие порой условия, которые для них там создаются. Это, конечно, больно. В этом повинен нынешний киевский режим … имеющий одну задачу – навсегда разделить Россию и Украину, сделать вид, что мы не происходим из одной и той же общей крещальной Днепровской купели … То, что произошло с Киево-Печерской лаврой, это болезненное событие и картинка, которую больно смотреть каждому православному христианину и, я думаю, каждому верующему человеку