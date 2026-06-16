Москва16 июн Вести.Киевский режим мог целенаправленно поджечь здание Успенского собора Киево-Печерской лавры во время обстрела военных объектов в украинской столице, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. Такое мнение военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил в интервью ИС "Вести".

По его словам, прошлые действия украинских националистов по отношению к Киево-Печерской лавре были призваны стереть историческую память об этом месте.

Вы знаете, вообще у меня мысль еще была такая, диверсия украинская. Мы знаем, как украинские националисты относятся к Лавре. Мы знаем, сколько там надругательств было и различных актов… там разрушена только крыша, и то она могла действительно выгореть изнутри. Я допускаю вариант поджога во время атаки с тем, чтобы свалить потом вину на нас объяснил свою позицию Кнутов

Также военный эксперт не исключил вариант падения зенитной управляемой ракеты на крышу Успенского собора, о чем в понедельник, 15 июня, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, 15 июня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам военного значения в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.