Зампостпреда при ООН: РФ отвергает обвинения в ударе по Киево-Печерской лавре

Москва отвергла обвинения Украины в атаке на Киево-Печерскую лавру Зампостпреда при ООН: РФ отвергает обвинения в ударе по Киево-Печерской лавре

Москва22 июн Вести.Москва отвергает обвинения украинских властей в нанесении удара по Киево-Печерской лавре. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.

Таким образом она прокомментировала представленные Украиной материалы, якобы подтверждающие удар российским дроном-камикадзе "Герань" по Киево-Печерской лавре. Дипломат назвала обвинения в адрес Москвы фейком и "очередной пропагандистской акцией"​​​, передает РИА Новости.

Решительно отвергаем любые обвинения в свой адрес сообщила зампостпреда РФ при ООН

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что киевский режим мог целенаправленно поджечь здание Успенского собора Киево-Печерской лавры во время обстрела военных объектов в украинской столице, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию.

Также разработчик систем РЭБ Игорь Потапов заявил, что украинские СМИ сообщают о прямом попадании российской "Герани" по святыне, однако, по его словам, последствия удара БПЛА были бы гораздо катастрофичнее. Он подчеркнул, что на крыше Успенского собора имело место только поверхностное возгорание медной кровли без следов детонации.