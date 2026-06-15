Захарова: Франция обвиняет РФ в ударе по лавре, игнорируя теракт в Старобельске

МИД РФ уличил Францию в двойных стандартах Захарова: Франция обвиняет РФ в ударе по лавре, игнорируя теракт в Старобельске

Москва15 июн Вести.Франция обвиняет Россию в атаке на Киево-Печерскую лавру, однако никак не комментирует теракт, организованный ВСУ, в городе Старобельске. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что киевский режим вместе с Западом выдумали очередной фейк.

При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической Православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова добавил Захарова

Она также напомнила, что в последнее время лавра фактически подвергается разграблению, однако Запад эта ситуация не волнует.

Пожар на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул в ночь на 15 июня. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, причиной возгорания стала неисправная ракета американского комплекса ПВО Patriot, которая ударила в комплекс зданий лавры. Российские военные считают, что западные партеры передали ВСУ боеприпасы с истекшим сроком годности.