Зеленский поджег Лавру в Киеве, заявил Володин Володин: Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру перед саммитом G7

Москва18 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстративно поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что целью подобных акций является обвинение России и отвлечение внимания от чудовищных преступлений Киева.

(Власти Украины – прим. ред.) разыгрывают для оправдания своих злодеяний всевозможные постановки, пытаясь формировать мнение граждан в нужном направлении. Особенно наглядно было это, когда Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7 написал Володин

Он также подчеркнул, что европейские страны, поставляющие Киеву вооружение и оказывающие военную поддержку, стали стороной конфликта.

Кроме того, председатель ГД прокомментировал трагедию с белорусским автобусом со школьниками, который накануне атаковали ВСУ. Он подчеркнул, что в нападении виновен не только неонацистский киевский режим, но и страны Запада.

Ранее в Минобороны России заявили, что Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot ВСУ, предположительно, из-за использования вооружения с истекшим сроком пригодности.