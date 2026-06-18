Володин рассказал, как РФ ответит на атаки Украины Володин: Украину ждут более жесткие ответные удары РФ

Москва18 июн Вести.Действия Украины приведут к тому, что Россия начнет наносить более мощные ответные удары. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что основные усилия сейчас надо направить на приближение победы.

Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием – это однозначно. Мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу, каждый на своем участке заявил Володин

Ранее Володин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстративно поджег Киево-Печерскую лавру. Целью подобных акций, по мнению Володина, является обвинение России, а также отвлечение внимания от чудовищных преступлений киевского режима.