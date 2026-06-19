Володин: страны ЕС втянулись в конфликт с РФ, чтобы поживиться за ее счет

Володин объяснил, почему европейские страны втянулись в войну с РФ Володин: страны ЕС втянулись в конфликт с РФ, чтобы поживиться за ее счет

Москва19 июн Вести.В украинский конфликт втянулось большое количество стран, в том числе европейских, которые хотели поживиться за счет России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

В эту войну втянулось большое количество [стран], том числе европейских, которые хотели поживиться за счет России. Вы думаете, зачем вступили в НАТО финны или шведы? Хотели от этого пирога что-то себе отхватить. Поэтому мы это должны понимать и со своей стороны делать все для того, чтобы защитить наших граждан. Тот, кто думает остановить развитие нашей страны, ошибается, это не получится. Победа будет за нами заявил Володин

Ранее спикер Госдумы заявил, что действия Украины приведут к тому, что Россия начнет наносить более мощные ответные удары. Он подчеркнул, что основные усилия сейчас надо направить на приближение победы.