Володин: теракты киевского режима продолжатся, пока Европа будет их прощать

Теракты Киева продолжатся, пока страны Европы будут их прощать, заявил Володин Володин: теракты киевского режима продолжатся, пока Европа будет их прощать

Москва7 июн Вести.Террористические акты со стороны киевского режима будут продолжаться, пока страны Европы прощают Украине атаки на их территории. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Политик напомнил, что власти Румынии ранее признали, что взорвавшийся в районе порта Констанца морской беспилотник был украинским. Володин также указал на гибель людей в результате удара БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум судам в Азовском море.

По словам председателя Госдумы, в настоящий момент все больше становится очевидным, какие преступные действия были совершены, когда ряд европейских стран вместе с бывшими президентами Соединенных Штатов Бараком Обамой и Джо Байденом помогли осуществить государственный переворот на Украине.

В результате чего к власти пришел нацистский режим. До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским атаки по их территориям, будут гибнуть люди, террористические акты продолжатся написал Володин

Он подчеркнул, что восстановить мир можно только путем достижения целей специальной военной операции (СВО).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что происходящее на Украине выходит за рамки идеологии неонацизма, а руководители киевского режима находятся "где-то по ту сторону добра и зла".