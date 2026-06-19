Володин: Запад – сторона конфликта на Украине, он не будет критиковать сам себя

Володин объяснил, почему Запад закрывает глаза на преступления киевского режима Володин: Запад – сторона конфликта на Украине, он не будет критиковать сам себя

Москва19 июн Вести.Западные страны не только закрывают глаза на преступления киевского режима, они также являются стороной конфликта – это их целенаправленная политика, поэтому они не будут критиковать сами себя за то, что происходит. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Запад целенаправленно вел международные переговоры, обманывая весь мир и затягивая время, чтобы вооружить Украину.

Он не просто закрывает глаза на все это. Он является стороной конфликта. Все то, что происходит на Украине, это целенаправленная политика. Они делали все для того, чтобы разрушить нашу экономику, государство. … И они сегодня поставляют киевскому неонацистскому режиму оружие, технику, системы наблюдения, работают на них спутниковые группировки. Поэтому они не будут сами себя критиковать за то, что происходит отметил Володин

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны добиваются не урегулирования украинского конфликта, а его заморозки без устранения первопричин. Призывы к прекращению огня и переговорам связаны с желанием сохранить нынешнюю украинскую власть и не допустить краха ВСУ на фронте, подчеркнул глава МИД.