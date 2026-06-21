Лавров: конфликт на Украине – война, развязанная Западом, но там так не считают

Лавров заявил, что Запад все еще не считает себя стороной украинского конфликта Лавров: конфликт на Украине – война, развязанная Западом, но там так не считают

Москва21 июн Вести.Западные страны до сих пор не считают себя стороной украинского конфликта, несмотря на продолжение поддержки ими киевского режима. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава российского МИД уточнил, что война на Украине была развязана Западом руками киевского режима.

На это внимание обращали неоднократно, и президент [РФ Владимир Путин] это делал. Они по-прежнему исходят из того, что: "Мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны". На самом деле все то, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут, по-моему, больше ничего не добавить сказал Лавров

Ранее он заявил, что европейские страны добиваются не урегулирования украинского конфликта, а его заморозки без устранения первопричин.