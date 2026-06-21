Москва21 июнВести.Западные страны до сих пор не считают себя стороной украинского конфликта, несмотря на продолжение поддержки ими киевского режима. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Глава российского МИД уточнил, что война на Украине была развязана Западом руками киевского режима.
На это внимание обращали неоднократно, и президент [РФ Владимир Путин] это делал. Они по-прежнему исходят из того, что: "Мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны". На самом деле все то, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут, по-моему, больше ничего не добавитьсказал Лавров
Ранее он заявил, что европейские страны добиваются не урегулирования украинского конфликта, а его заморозки без устранения первопричин.