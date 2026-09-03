Лавров: Запад стремится не урегулировать, а заморозить конфликт на Украине

Лавров рассказал, зачем Запад стремится заморозить конфликт на Украине Лавров: Запад стремится не урегулировать, а заморозить конфликт на Украине

Москва3 сен Вести.Запад стремится заморозить конфликт на Украине, чтобы сохранить угрозу на российских границах, заявил глава МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Страны Запада хотят сохранить этот раздражитель "на веки вечные", отметил министр.

Так вот, помимо того, что они хотят создать по итогам этого конфликта, они его не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя угрозу на наших границах пояснил Лавров

Министр подчеркнул, что Москва извлекла уроки из ситуации вокруг Украины и расширения НАТО. По словам Лаврова, одна из особенностей русского характера - верить в людей "до последнего".