Москва28 авг Вести.Призыв Запада остановить боевые действия на Украине по линии соприкосновения не приведет к долгосрочному миру. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В интервью РБК он заметил, что Запад "гордо" предлагает прекратить боевые действия, но при этом не намерен признавать воссоединение с Россией территорий Донбасса.

Запад сейчас продвигает следующее: остановиться там, где есть линия соприкосновения, перемирие, а никакой не долгосрочный мир; при этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Европа не признают, что контролируемые Россией территории являются территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией сказал министр

По его словам, подобный исход не приведет к установлению долгого и прочного мира.

Накануне МИД РФ сообщил, что Россия не получала официальных новых предложений по урегулированию украинского конфликта ни от Киева, ни от западных стран.