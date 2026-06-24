Москва24 июнВести.Предложения европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Украине территории приведут к возникновению новой Берлинской стены. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего выступления на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Таким образом глава МИД России прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности. По его мнению, главное в предложениях европейских стран – ввести войска "на то, что останется от Украины". Лавров заявил, что стабилизационные силы – "суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности".
То есть это на веки вечные новая Берлинская стенасчитает министр иностранных дел России
По его словам, РФ не подойдет данный вариант.
В прошлом году бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что планы европейских политиков, касающиеся отправки войск на Украину, кажутся легкими лишь на бумаге, а на деле у европейских стран нет нужного количества военных и единиц техники.