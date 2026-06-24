Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены Лавров: ввод войск на Украину приведет к созданию новой Берлинской стены

Москва24 июн Вести.Предложения европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Украине территории приведут к возникновению новой Берлинской стены. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего выступления на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Таким образом глава МИД России прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности. По его мнению, главное в предложениях европейских стран – ввести войска "на то, что останется от Украины". Лавров заявил, что стабилизационные силы – "суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности".

То есть это на веки вечные новая Берлинская стена считает министр иностранных дел России

По его словам, РФ не подойдет данный вариант.

В прошлом году бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что планы европейских политиков, касающиеся отправки войск на Украину, кажутся легкими лишь на бумаге, а на деле у европейских стран нет нужного количества военных и единиц техники.