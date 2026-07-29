Москва29 июл Вести.Перемирие на Украине, которое предлагает Запад, является ультиматумом для России. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Он добавил, что если Москва согласится на условия Запада, то никакие референдумы, которые проводила РФ, никто признавать не будет.

Когда говорят: "Ну вот давайте где-то там, ну порешаем, ну пусть останется все как есть, замрем на линии соприкосновения, а потом подумаем, как найти компромисс". У нас есть еще, во-первых, ощущение исторической непрерывности нашей исторической идентичности и национальной гордости, многонациональной гордости. Поэтому, когда Запад сейчас нам говорит: "Ну вот мы подумаем, когда мы, Запад, решим возобновить переговоры с вами. Но это будут переговоры, чтоб сидела Европа, сидела Америка, [лидер киевского режима Владимир] Зеленский, [президент РФ Владимир] Путин. И перед этим необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После прекращения огня мы, западники, введем многонациональные силы во главе с Францией и Англией. И потом, значит, сядем поговорим". Что это означает? Это ультиматум. Режим нацистский сохранится, замрем на линии соприкосновения, никакие территории, где были ваши референдумы, признавать не будем заявил Лавров

Он напомнил о гордости русского народа, которая была у него всегда.

Качество нашего народа, оно все-таки уникально тем, что, помните, была такая песня "у советских собственная гордость"? Это не потому, что она у советских появилась, потому что она у русских была всегда. И вот она, эта гордость остается подчеркнул министр

Ранее Лавров рассказал о подходе Запада к мирным переговорам по Украине. По его словам, западные страны только имитируют готовность к дипломатии.