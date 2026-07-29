Москва29 июл Вести.Россия сможет предложить альтернативы миру только в том случае, если она победит. Об этом говорится в интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Так Лавров ответил на вопрос журналиста, что может предложить Россия в сложившейся ситуации, когда Запад сошел с ума и никто не собирается следовать никаким старым, десятилетиями работавшим соглашениям.

Он отметил, что мир с огромным вниманием следит за тем, чем закончится конфликт России и Украины, навязанный Западом.

"Во-первых, надо сначала отстоять свои законные интересы. Чтобы миру предлагать, мы должны победить. Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца некоторые смотрят на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент объявил о начале специальной военной операции. Это не то, что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять: "В чем сила, брат, и где сила, брат?" – перефразируя Сергея Бодрова сказал Лавров

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать.