Москва29 июл Вести.

После того, как на Западе увидели перелом на поле боя в пользу России, там отошли от риторики о ее "стратегическом поражении". Однако когда киевский режим перешел к террористическим методам ведения войны, западные страны попытались представить это как перелом в конфликте. Об этом заявил Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Они открыто объявили сначала о стратегическом поражении, которое нужно России нанести. Потом, наблюдая за ситуацией на линии боевого соприкосновения, по сути, на фронте, они от этой риторики отошли. Сейчас, когда Зеленский, постоянно отступая на Донбассе и на других направлениях фронта, … перешел от безысходности к откровенно террористической деятельности, и они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства. Они стали пиарить вот эту фазу происходящего как перелом. Как то, что вот можно все-таки украинским таким характером победить Россию, которая агрессор и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг нанесения стратегического поражения России заявил министр

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи украинскую атаку по торговому судну в Каспийском море. Иранский министр заверил российского коллегу, что такие действия Киева не останутся без ответа.