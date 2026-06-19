Москва19 июн Вести.Москва предпочитает достижение целей специальной военной операции (СВО) с помощью дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь"​​​.

Он отметил, что военно-политическая и экономическая экспансия Запада противоречит императивам многополярного мира.

Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены написал Лавров

Министр также подчеркнул, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения киевского режима.

В МИД РФ уточнили, что эта статья Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, но в последний момент публикация была отменена по решению редакции.