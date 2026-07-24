Лавров заявил, что Москва предпочитает переговоры, но от целей СВО не отступит Лавров: РФ за переговорное решение по Украине, но цели остаются прежними

Москва24 июл Вести.Москва выступает за политический путь урегулирования конфликта на Украине, однако намерена добиться своих целей при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Чолпон-Ате в Киргизии.

Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах сказал он

Глава МИД РФ отметил, что, если рассматривать ситуацию глубже, президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил об отсутствии, по его оценке, дальнейших анкориджских договоренностей и о том, что США снова находятся на стороне европейских союзников. Лавров также напомнил, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил о том, что Киев считает анкориджские договоренности фактически прекращенными.

По словам Лаврова, если такие оценки разделяют и в США, то у Москвы возникает вопрос, что она может сделать в этой ситуации.