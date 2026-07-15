Москва15 июл Вести.Заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Мапуту 9 июля комментирует китайский портал Sohu. Министр иностранных дел России констатировал, что Запад окончательно подорвал к себе доверие, лишь имитирует готовность к дипломатии и мирному урегулированию конфликта на Украине, а на самом деле открыто выдвигает ультиматумы.

Лавров заявил, что Москва исчерпала запас доброго отношения и больше не верит Западу и его словам о желании переговоров. По мнению китайского издания, эти заявления контрастируют с прежней российской риторикой, когда РФ даже при резких действиях оставляла окно для продолжения диалога.

На этот раз заявление Лаврова было абсолютно другим. Он прямо сказал, что добрая воля и надежды России полностью исчерпаны. Как только эти слова прозвучали, западный мир погрузился в редкое коллективное молчание. Никто не осмелился что-то ответить на них поясняет Sohu

Китайские аналитики пояснили, что теперь любые новые предложения Запада о прекращении огня или начале новых переговоров Москва будет воспринимать как попытку выиграть время. Так было в 2014, в 2015 и в 2019 годах. Но все достигнутые договоренности при участии западных стран в виде посредников оказались нарушены. А Запад использовал выигрыш во времени для дальнейшей накачки Киева оружием в попытке "нанести стратегическое поражение России".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова знает, как остановить конфликт на Украине. Для этого, по ее словам, Запад просто должен прекратить оказывать Киеву помощь.