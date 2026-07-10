Карасин поддержал заявление Лаврова о недоверии к переговорам с Западом Сенатор Карасин объяснил жесткую позицию Лаврова по диалогу с Западом

Москва10 июл Вести.Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о потере веры в переговоры с Западом по Украине вполне оправданно, так как реальные действия США и Киева противоречат их сигналам о готовности к компромиссам. Об этом "Газете.Ru" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, на фоне дипломатических сигналов из Вашингтона и Киева Россия сталкивается лишь с ужесточением позиций оппонентов и увеличением числа ударов беспилотниками и ракетами вглубь своей территории.

Дипломатию никто не отменяет, однако не всегда она должна быть гибкой и мягкой, дипломатия иногда становится жесткой подчеркнул Карасин

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва больше не верит в стремление Запада договариваться по украинскому кризису, обвинив западные страны в имитации диалога и переходе к открытым ультиматумам.