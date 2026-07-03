Карасин объяснил, почему РФ нельзя принудить к миру через террористические атаки Карасин назвал галиматьей идею "принудить к миру" РФ с помощью террора ВСУ

Москва3 июл Вести.Победить Россию тем путем, который избрали западные партнеры киевского режима, а именно террористическими атаками вглубь территории РФ, невозможно. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, противники России сегодня хотят ее подчинить и пытаются сделать это разными способами, в том числе ударами беспилотников по энергетической инфраструктуре.

Как они, наши так называемые бывшие партнеры, хотят принудить нас к миру, – это галиматья, безусловно. Потому, что к миру и справедливости хотим не принудить, а просто доказать, что это единственный путь выхода из этого кризиса на Украине именно мы. То, что устроило сейчас западное сообщество руками украинского режима, который выступает в качестве инструмента там ... Но нас победить в такой борьбе невозможно объяснил Карасин

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что террористическая война киевского режима перешла в новую фазу – теперь спонсоры Украины пытаются скрыть правду о преступлениях ВСУ.