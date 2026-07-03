Террор против гражданского населения стал нормой для ВСУ, заявил Мирошник Посол Мирошник: террористическая война ВСУ вступила в новую фазу

Москва3 июл Вести.Террористическая война Киева перешла в новую фазу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его словам, спонсоры Украины пытаются скрыть правду о преступлениях киевского режима.

Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права сказал он во время брифинга

Ранее Мирошник заявил, что Европа сама вырастила монстра в лице Киева.