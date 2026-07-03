Москва3 июлВести.Террористическая война Киева перешла в новую фазу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
По его словам, спонсоры Украины пытаются скрыть правду о преступлениях киевского режима.
Киев вместе с европейскими спонсорами стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма для ведения войны. По сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного правасказал он во время брифинга
Ранее Мирошник заявил, что Европа сама вырастила монстра в лице Киева.