В СФ высказались о перспективах завершения спецоперации Сенатор Карасин: спецоперация движется к логическому завершению

Москва10 авг Вести.Специальная военная операция на Украине движется к логическому завершению. Такое мнение в беседе с изданием "Ридус" высказал глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.

Как отметил сенатор, удары киевского режима по российским гражданским объектам вызвали негативную реакцию не только среди россиян, но и во всем мире. При этом, по словам политика, последнее слово в вопросе урегулирования конфликта "остается за США".

Все идет к какому-то логическому завершению, поскольку потеряны смысл и логика. Поэтому пожелаем Вашингтону быть более разумным и принять верное решение. От этого зависит позиция зарвавшегося киевского руководства, военных и политиков, включая [главу киевского режима] Владимира Зеленского сказал он

Ранее Карасин заявил, что Россия хотела бы завершить спецоперацию в текущем году. По словам сенатора, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от совокупности факторов, включая международную обстановку и ситуацию с ударами Киева по территории России.