Москва31 июлВести.Россия хотела бы завершить специальную военную операцию на Украине в 2026 году, заявил Газете.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от совокупности факторов, включая международную обстановку и ситуацию с ударами Вооруженных сил Украины по территории России.
Мы бы, естественно, хотели завершить эту операцию в этом году, но вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей странысказал сенатор
Ранее председатель Совбеза РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что РФ сегодня находится в важной точке окончания СВО.