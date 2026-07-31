Сенатор Карасин: Россия хотела бы завершить спецоперацию в 2026 году

В Совфеде заявили о желании завершить СВО в 2026 году Сенатор Карасин: Россия хотела бы завершить спецоперацию в 2026 году

Москва31 июл Вести.Россия хотела бы завершить специальную военную операцию на Украине в 2026 году, заявил Газете.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от совокупности факторов, включая международную обстановку и ситуацию с ударами Вооруженных сил Украины по территории России.

Мы бы, естественно, хотели завершить эту операцию в этом году, но вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей страны сказал сенатор

Ранее председатель Совбеза РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что РФ сегодня находится в важной точке окончания СВО.