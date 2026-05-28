Экс-премьер Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО

Москва28 мая Вести.Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости заявил, что президент РФ Владимир Путин предельно четко и бескомпромиссно обозначил ключевые требования Москвы для завершения специальной военной операции (СВО).

По словам экс-председателя правительства, параметры приемлемого для российской стороны финала противостояния вполне очевидны. Так, принципиальным условием является полноценное нахождение в составе Российской Федерации новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Степашин добавил, что российская сторона рассчитывает на скорейшее завершение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил, что специальная военная операция может завершиться к концу 2027 года полным разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ).