Политолог Уотсон: Москва продолжит наступление на Одессу и другие города

Иностранный эксперт: Россия дойдет до Одессы Политолог Уотсон: Москва продолжит наступление на Одессу и другие города

Москва3 мая Вести.Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не будут признавать новые территории российскими, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.

Иностранный публицист отмечает, что Россия сегодня вновь обладает внушительной военной и политической мощью, способной противостоять продолжающимся хищническим амбициям НАТО.

По словам Уотсона, в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин обозначил российские условия для устойчивого мирного соглашения: никаких временных прекращений огня, никаких европейских "миротворцев", никакого НАТО или нацистов на Украине — и признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией.

Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. "Минска-3" не будет отметил он

Сегодня в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает достигать целей по Украине мирным путем, но если киевский режим не склонен к этому, то его к этому склонят посредством проведения и завершения специальной военной операции