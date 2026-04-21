Путин заявил, что Россия знает, чем закончится СВО на Украине

Москва21 апр Вести.Россия знает, чем закончится конфликт на Украине, но не станет делать публичных заявлений. Москва продолжит достигать своих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время встречи с представителями муниципального сообщества​​​ российский лидер коснулся темы проведения специальной военной операции.

Боевые действия всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная, и мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет подчеркнул Путин

Президент добавил, что Россия продолжит реализовывать те цели, которые поставила перед собой. Он также выразил уверенность, что все поставленные задачи будут достигнуты.