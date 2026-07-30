Медведев рассказал, в какой точке сегодня находится Россия Медведев: РФ сейчас находится в важной точке окончания СВО

Москва30 июл Вести.Россия сегодня находится в важной точке окончания специальной военной операции (СВО), считает заместитель председателя Совбеза РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Своим мнением он поделился в ходе участия в молодежном форуме "Гвардейск".

Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу обратился Медведев к молодогвардейцам-добровольцам СВО

Он также отметил, что решение об участии в спецоперации принять непросто, однако оно подчеркивает искреннюю любовь к своей стране. Зампред СБ пожелал добровольцам беречь себя и подчеркнул, что победа "любой ценой" не нужна.

Кроме того, во время своего выступления Медведев рассказал, что после завершения СВО потребуется адаптировать военные технологии для гражданского применения.