Медведев: после СВО военные технологии предстоит переводить в гражданские Медведев заявил о необходимости конверсии военных технологий после СВО

Москва30 июл Вести.России потребуется адаптировать военные технологии для гражданского применения после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск". Впрочем, политик назвал этот процесс полезным для страны.

Все эти военные технологии, которые существуют, нам все равно нужно будет проводить конверсию, в том числе по гражданским направлениям. Потому, что огромное количество секторов экономической жизни требуют использования беспилотников в мирной, обычной жизни. Только нужно научиться их правильным образом применять сказал зампред Совбеза

По словам Медведева, после окончания спецоперации также потребуется обеспечить переход части специалистов из одного сектора экономики в другой.