Москва30 июлВести.России потребуется адаптировать военные технологии для гражданского применения после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск". Впрочем, политик назвал этот процесс полезным для страны.
Все эти военные технологии, которые существуют, нам все равно нужно будет проводить конверсию, в том числе по гражданским направлениям. Потому, что огромное количество секторов экономической жизни требуют использования беспилотников в мирной, обычной жизни. Только нужно научиться их правильным образом применятьсказал зампред Совбеза
По словам Медведева, после окончания спецоперации также потребуется обеспечить переход части специалистов из одного сектора экономики в другой.