Москва4 июнВести.Российским представителям оборонно-промышленного комплекса России придется отвечать на финансирование западными странами обороны и вооружения Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик рассказал в мессенджере MAX, что посетил одно из оборонных предприятий в Челябинске.
В дальнейшем ваши усилия потребуютсясказал Медведев, обращаясь к представителям предприятия
Он добавил, что инвестиции в украинский оборонный комплекс и его финансирование идут через европейские структуры.
Но раз это так, нам придется на это отвечатьрезюмировал Медведев
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что объекты британских оружейных компаний, работающих на нужды украинской армии, могут стать целями для России при необходимости.