Медведев рассказал, какая задача стоит перед оборонно-промышленным комплексом РФ Медведев: ОПК РФ придется отвечать на финансирование Западом оборонки Украины

Москва4 июн Вести.Российским представителям оборонно-промышленного комплекса России придется отвечать на финансирование западными странами обороны и вооружения Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик рассказал в мессенджере MAX, что посетил одно из оборонных предприятий в Челябинске.

В дальнейшем ваши усилия потребуются сказал Медведев, обращаясь к представителям предприятия

Он добавил, что инвестиции в украинский оборонный комплекс и его финансирование идут через европейские структуры.

Но раз это так, нам придется на это отвечать резюмировал Медведев

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что объекты британских оружейных компаний, работающих на нужды украинской армии, могут стать целями для России при необходимости.