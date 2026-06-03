Келин: производители оружия для ВСУ могут стать целями для России

Келин предупредил, что грозит производителям оружия для Киева в Британии Келин: производители оружия для ВСУ могут стать целями для России

Москва3 июн Вести.Объекты британских оружейных компаний, работающих на нужды Вооруженных сил Украины, могут стать целями для России при необходимости. Об этом предупредил посол России в Британии Андрей Келин в беседе с телеканалом Sky News.

Дипломат подчеркнул, что киевский режим переносит производство вооружений для ВСУ в различные страны, включая Британию, и их согласие на подобное делает их уязвимыми.

В определенный момент, если ситуация не изменится, нам придется найти ряд контрмер. Я не говорю, каких именно, но нам известны адреса [компаний, поставляющих вооружения Киеву]. Мы распространяли их публично, они будут легкими целями предупредил посол

Келин добавил, что действия Британии по поддержке киевского режима и срыву мирного урегулирования на Украине Россия считает не просто недружественными, а откровенно враждебными шагами.

Ранее МИД России официально призвал Британию перестать поддерживать режим Владимира Зеленского на Украине, а также отказаться от агрессивных шагов против России.