Москва3 июнВести.Объекты британских оружейных компаний, работающих на нужды Вооруженных сил Украины, могут стать целями для России при необходимости. Об этом предупредил посол России в Британии Андрей Келин в беседе с телеканалом Sky News.
Дипломат подчеркнул, что киевский режим переносит производство вооружений для ВСУ в различные страны, включая Британию, и их согласие на подобное делает их уязвимыми.
В определенный момент, если ситуация не изменится, нам придется найти ряд контрмер. Я не говорю, каких именно, но нам известны адреса [компаний, поставляющих вооружения Киеву]. Мы распространяли их публично, они будут легкими целямипредупредил посол
Келин добавил, что действия Британии по поддержке киевского режима и срыву мирного урегулирования на Украине Россия считает не просто недружественными, а откровенно враждебными шагами.
Ранее МИД России официально призвал Британию перестать поддерживать режим Владимира Зеленского на Украине, а также отказаться от агрессивных шагов против России.